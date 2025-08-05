Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами та командирами 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади

У пункті управління 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Президент України Володимир Зеленський відзначив воїнів державними нагородами та заслухав доповіді командирів про оперативну обстановку в смузі відповідальності підрозділу.

Глава держави подякував захисникам за службу, захист України та українців.

«Окремо хотів вам подякувати саме в цей день – і бути тут, на фронті, – за Курську операцію. Ви та ваші побратими справді багато всього зробили. Взяли в полон багато русаків, завдяки чому ми змогли обміняти, повернути додому, у сім’ї українських бійців. Дякую за захист, за дуже сміливі кроки», – сказав Володимир Зеленський.

Президент вручив орден «Золота Зірка» Герою України капітану Миколі Стригунову. Перед початком Курської операції він зібрав і проаналізував інформацію, яка дала змогу якісно спланувати штурми. Десантно-штурмова рота під його командуванням провела зачистку КПВВ «Суджа» й позицій ворога вздовж кордону. Рота зайшла до 10 км вглиб російської території та разом з іншими підрозділами 80-ї ОДШБр взяла під контроль Суджу і ще сім населених пунктів. Микола Стригунов особисто знищив близько 20 російських солдатів, під щільним артилерійським обстрілом евакуював чотирьох поранених воїнів, організовував прикриття передових підрозділів і здійснював зачистку російських позицій. У травні на Сумщині як старший групи зупинив наступи російських штурмових груп поблизу села Садки.

Глава держави також відзначив двох воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та ще трьох – «За мужність» ІІ ступеня.

Володимир Зеленський відверто й детально поспілкувався з командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом, командиром бригади Михайлом Курахом і командиром батальйону Ігорем Медведюком про наявні проблеми та шляхи їх подолання.

Військові поінформували Президента про досвід у застосуванні безпілотних систем та боротьбу з операторами російських дронів. Також обговорили перспективну зброю та забезпечення бригад ресурсами для власного виробництва дронів, зокрема вибухівкою, оптоволокном та іншими компонентами.

Командири 80-ї ОДШБр передали потреби бригади в протипіхотних мінах, пікапах та квадроциклах. Володимир Зеленський зазначив, що вже дав на засіданні Ставки доручення підготувати чіткий порядок дій, щоб бригади могли напряму купувати пікапи за тим самим принципом, як це працює з дронами.