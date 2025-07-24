Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами, які проходять відновлення в одному з медичних реабілітаційних центрів МВС

В одному з медичних реабілітаційних центрів Міністерства внутрішніх справ України Президент Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами, які проходять відновлення після поранень.

Главі держави розповіли про роботу центру та напрями реабілітації. Зокрема, в медзакладі застосовують каністерапію – метод реабілітації та психотерапії за допомогою спеціально навчених собак-терапевтів.

Володимир Зеленський також побував у залах психофізіологічного розвантаження, фізичної реабілітації та ерготерапії, оснащених тренажерами для фізичного відновлення.

Президент поспілкувався із захисниками, подякував їм за службу та відзначив воїнів орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

Глава держави також вручив медалі «За врятоване життя» медикам.

«Дякую вам за важливу роботу, за те, що відновлюєте та повертаєте до життя наших хлопців. Вдячний вам і всім, хто створив цей реабілітаційний центр на такому рівні», – сказав Володимир Зеленський.