Володимир Зеленський поспілкувався зі студентами закладів вищої освіти Колумбії

Напередодні Міжнародного дня студента Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Колумбії – університетів Ла Сабана, Екстернадо, Картахени, Санто-Томас, Папського боліваріанського університету та Андського університету.

«Боротьба нашої країни за життя триває вже майже 1000 днів. І ця боротьба – не лише про Україну. Вона стосується і вас, кожного, хто цінує свободу, право обирати власний шлях і майбутнє без війни. Яким буде це майбутнє, залежить від кожного з нас сьогодні – людей, які живуть у різних куточках світу, але мають однакове розуміння таких понять, як свобода і справедливість», – сказав Президент.

Володимир Зеленський розповів про те, як українки та українці борються з російською агресією, а також про атаки РФ на міста і, зокрема, заклади освіти України. Він висловив переконання, що це допоможе молоді Колумбії краще зрозуміти, що таке сучасна Росія та якою є її війна проти України.

«Це спроба відновити колоніальну імперію, поневолити наш народ, відібрати нашу свободу й право вибору. Колумбійці, які пережили боротьбу проти колоніалізму, знають, що це таке. Вони знають, якими жорстокими можуть бути загарбники, як вони намагаються зламати ваш опір і як важливо боротися, відстоювати свою свободу й право кожного народу жити незалежно, зберігати свою ідентичність», – додав Глава держави.

Президент зазначив, що задля відновлення справедливості й тривалого миру Україна представила міжнародній спільноті Формулу миру – план конкретних кроків. Володимир Зеленський наголосив, що закінчення війни має бути справедливим, а переговори – результативними.

Окремо під час спілкування обговорили тему відповідальності, яку мають понести всі воєнні злочинці.

«Справедливість потрібна для всіх батьків, які втратили своїх дітей, військових і цивільних. Потрібна справедливість, щоби з часом усі ті, хто віддавав ці криваві накази вбивати нас, наше населення, бомбардувати нас щоденно, – щоб усі ці люди відповідали перед законом, щоб мали вироки», – сказав Президент.

Крім того, обговорили залучення до війни північнокорейських військових та реакцію світової спільноти на цей факт.

«Дві країни проти нас, проти України. І дуже хотілося б, щоб НАТО від слів перейшло до справ і посилило Україну. Ми б дуже хотіли, щоб нам дали можливість використовувати далекобійну зброю проти військових цілей на території Росії», – підсумував Глава держави.