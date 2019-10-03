Володимир Зеленський поставив завдання у сфері охорони здоров’я, соціальної політики, освіти та культури

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання до кінця 2019 року запровадити сервіс призначення пенсій та отримання довідок за допомогою мобільного додатка.

Під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та Кабінетом Міністрів, що відбулася в Офісі Президента, Глава держави наголосив, що міністр соціальної політики Юлія Соколовська має забезпечити запровадження сервісу призначення пенсій та отримання довідок за допомогою спеціального мобільного додатка до кінця року, а також запровадити механізм призначення пенсій при досягненні пенсійного віку без звернення особи.

Крім того, Володимир Зеленський вважає за необхідне, щоб до 31 січня 2020 року Міністерство охорони здоров’я удосконалило роботу системи екстреної медицини та до лютого забезпечило створення й функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

Президент також поставив завдання міністру освіти і науки Ганні Новосад. Зокрема, до кінця року має бути сформовано законодавчу основу для роботи базової та профільної школи за новими освітніми стандартами та забезпечено повноцінний запуск роботи Національного фонду досліджень.

Крім того, Глава держави вважає за необхідне, щоб Міністерство культури, молоді та спорту до кінця року розробило законопроект щодо інформаційного простору України.