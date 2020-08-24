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Володимир Зеленський поставив завдання уряду вдосконалити процедуру отримання іноземними ІТ-фахівцями дозволу на імміграцію в Україну

3 вересня 2020 року - 14:03

Президент Володимир Зеленський поставив завдання уряду розробити та винести на розгляд Верховної Ради законопроекти, спрямовані на розвиток ІТ-індустрії в Україні.

Відповідний указ № 371/2020 Глава держави підписав З вересня 2020 року.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів із залученням представників державних органів, бізнес-асоціацій, незалежних експертів і народних депутатів України повинен у тримісячний термін розробити та винести на розгляд парламенту законопроекти, спрямовані на стимулювання здійснення господарської діяльності у сфері інформаційних технологій.

Зокрема, на законодавчому рівні мають бути визначені тимчасові особливості оподаткування заробітних плат ІТ-фахівців, які перебувають у трудових відносинах з ІТ-компаніями, для встановлення ефективного рівня податкового навантаження та сприяння детінізації сфери оплати праці й підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ІТ-компаній на зовнішньому ринку.

Також Президент наполягає на вдосконаленні порядку здійснення процесуальних дій під час кримінального провадження з метою унеможливлення необґрунтованого втручання у діяльність ІТ-компаній.

Крім того, згідно з указом Глави держави, уряд має забезпечити вдосконалення процедур отримання ІТ-фахівцями, які є іноземцями або особами без громадянства та іммігрують в Україну, дозволу на імміграцію та одержання роботодавцем (ІТ-компанією) дозволу на працю іноземців та осіб без громадянства.

Кабінет Міністрів також повинен сприяти розвитку освіти в галузі інформаційних технологій та інтеграції найкращих світових практик у систему підготовки ІТ-фахівців для підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.

Відповідно до документа, має бути забезпечене вдосконалення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних шляхом залучення закладів освіти, що здійснюють підготовку фахівців у ІТ-сфері.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №371/2020

Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку ІТ-індустрії в Україні
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