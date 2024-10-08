Володимир Зеленський представив деталі Плану перемоги Емманюелю Макрону

У Парижі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

«Передусім дякую французькому народові, Франції за те, що ви підтримуєте нас із самого початку повномасштабної війни. Дякую, Емманюелю. Ви дуже сильний друг нашого народу», – сказав Глава Української держави.

Володимир Зеленський представив Емманюелю Макрону деталі Плану перемоги. Вони обговорили його окремі пункти та домовилися опрацювати План разом із союзниками найближчим часом.

«Я поділився нашим Планом перемоги, ситуацією на полі бою. Перед зимою нам потрібна підтримка. І я дякую за все, що ви зробили для нас», – додав Президент України.

Під час зустрічі докладно обговорили реалізацію Формули миру та зусилля для наближення справедливого миру.

Окремий фокус переговорів – спільне виробництво зброї в Україні та копродукція. Українська сторона запропонувала розширити таку співпрацю. Робота над цим відбуватиметься на рівні міністрів оборони.

Володимир Зеленський подякував Емманюелю Макрону за підтримку роботи України з партнерами та Франції – за військову допомогу, тренування української бригади «Анна Київська», підготовку пілотів і механіків, а також відзначив рішення поставити винищувачі Mirage 2000.

Серед тем, які обговорили на зустрічі, також повернення депортованих Росією українських дітей та якнайшвидша реалізація домовленостей лідерів G7 щодо 50 млрд дол. для України.