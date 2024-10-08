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Володимир Зеленський представив деталі Плану перемоги Прем’єр-міністру Великої Британії

10 жовтня 2024 року - 14:22

Володимир Зеленський представив деталі Плану перемоги Прем’єр-міністру Великої Британії

У Лондоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і представив йому деталі Плану перемоги.

Глава держави подякував за постійну оборонну підтримку з боку Великої Британії, зокрема далекобійною зброєю. Він також наголосив на необхідності отримати дозвіл на удари вглиб російської території.

Президент представив Кіру Стармеру деталі Плану перемоги – насамперед усе, що стосується військового посилення України. Лідери домовилися опрацювати План разом із союзниками.

«План перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб. Це місток до другого Саміту миру. Україна може вести переговори лише із сильної позиції», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив на тому, що для України важливо отримати запрошення на вступ до НАТО.

Крім того, під час зустрічі обговорили майбутню оборонну та фінансову допомогу. Кір Стармер запевнив, що Велика Британія і надалі зберігатиме лідерську роль у підтримці України.

«Дуже важливо, що ми можемо продемонструвати Україні нашу незмінну відданість і підтримку. Це така важлива боротьба для вас і для всіх нас», – наголосив Премʼєр-міністр.

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