Володимир Зеленський представив колективу Нацбанку нового очільника – Андрія Пишного

Президент України Володимир Зеленський представив колективу Національного банку України його нового голову – Андрія Пишного.

Глава держави подякував попередньому очільникові Нацбанку Кирилові Шевченку та всій команді НБУ за копітку роботу зі збереження макрофінансової стабільності в державі з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Володимир Зеленський зазначив, що новий голова Національного банку України є досвідченою людиною у фінансовій та банківській сферах.

«Дуже важливо, щоб в НБУ була атмосфера стабільності та впевненості», – наголосив він.

Президент зауважив, що розраховує на продуктивну роботу єдиної команди уряду й Нацбанку, на збереження та посилення нинішнього рівня відносин із міжнародними фінансовими інституціями.

«Очікую, що новий голова НБУ разом з урядом наблизить підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом», – сказав він.

Зі свого боку Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що стабільність фінансового фронту є не менш важливою, ніж військова передова.

Очільник уряду нагадав, що Україна очікує на отримання найближчим часом виділених 1,3 млрд дол. додаткової підтримки. Також наша держава чекає на місію МВФ і спеціальну програму для країни, що перебуває у війні.

За його словами, важливим також є пожвавлення економіки, активізація кредитування реального сектору.

Андрій Пишний зазначив, що його призначення на посаду голови Національного банку відбулось у надзвичайно турбулентний час, сповнений викликів і загроз для нашої держави. Він подякував Президентові, парламенту й українському суспільству за довіру та можливість очолити таку потужну інституцію, як НБУ.

Серед своїх пріоритетів як очільника Національного банку України Андрій Пишний назвав макрофінансову стабільність у країні, ефективність макроекономічної політики, конструктивні перемовини з міжнародними партнерами, збереження стійкості банківської системи.

«Наступний рік буде непростим. 38 мільярдів доларів – загальна потреба у фінансуванні. Його залучення – це спільна справа для всіх урядових організацій, над якою ми працюватимемо», – зазначив він.

На переконання голови НБУ, надзвичайно важливо продовжувати предметні та конструктивні перемовини з міжнародними партнерами, щоб отримати той ресурс, який сьогодні необхідний Україні, аби вистояти, перемогти й започаткувати програму відновлення.

«Національний банк під моїм головуванням впроваджуватиме ті системні масштабні реформи, які потрібні Україні для прискореної інтеграції у європейську спільноту. Можу вас запевнити: щойно ми побачимо найменшу можливість відновлення цього реформаторського курсу, у межах якого завжди працював Національний банк, ми його продовжимо», – додав Андрій Пишний.

Голова НБУ також акцентував, що інституційно сильний і незалежний Національний банк – це здобуток і ресурс держави, який є запорукою фінансової стабільності України.