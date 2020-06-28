Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Буковину

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Чернівецької області.

Глава держави ознайомиться з перебігом реалізації проекту «Велике будівництво» в регіоні, зокрема в сільській місцевості.

Також Президент перевірить стан подолання наслідків повені на Буковині й зустрінеться з медиками регіону, які одними з перших в Україні почали боротися з епідемією коронавірусу.

Крім того, Володимир Зеленський поспілкується з представниками місцевого бізнесу та ознайомиться з концепцією розвитку внутрішнього туризму на Буковині.