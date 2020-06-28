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Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

28 червня 2020 року - 09:24

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Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Буковину

8 липня 2020 року - 14:31

Розпочалося чергове засідання ТКГ, українська сторона закликає до встановлення режиму тиші у зв'язку з ситуацією на Луганщині

8 липня 2020 року - 13:43

Родинам, які втратили домівки через пожежі в Луганській області, буде виділено по 300 тис. грн компенсації – Президент

8 липня 2020 року - 12:35

Володимир Зеленський ознайомився з перебігом ліквідації наслідків лісових пожеж у Луганській області та поспілкувався з місцевими мешканцями

8 липня 2020 року - 12:24

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Робоча поїздка Президента до Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами
Робоча поїздка Президента до Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами

8 липня 2020 року - 12:32

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Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Буковину

8 липня 2020 року - 14:31

Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Буковину

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Чернівецької області.

Глава держави ознайомиться з перебігом реалізації проекту «Велике будівництво» в регіоні, зокрема в сільській місцевості.

Також Президент перевірить стан подолання наслідків повені на Буковині й зустрінеться з медиками регіону, які одними з перших в Україні почали боротися з епідемією коронавірусу.

Крім того, Володимир Зеленський поспілкується з представниками місцевого бізнесу та ознайомиться з концепцією розвитку внутрішнього туризму на Буковині.

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