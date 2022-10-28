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Володимир Зеленський присвоїв Празі почесну відзнаку «Місто-рятівник»

28 жовтня 2022 року - 18:13

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 742/2022 «Про присвоєння почесної відзнаки «Місто-рятівник» місту Прага».

Відзнака вшановує солідарність місцевої влади, жителів і волонтерів Праги з українським народом, усебічну масштабну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також вагому підтримку нашої держави в захисті її незалежності та суверенітету.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Прага прихистила понад 100 тисяч українців, які прибули до Чехії в пошуках порятунку. Загалом країна дала притулок понад 460 тисяч громадян України.

Чеська Республіка активно й рішуче підтримує нашу країну в протидії агресії РФ та подоланні її наслідків. Чехія також є одним із лідерів за обсягами надання безпекової допомоги Україні.

Прага стала третім містом після польських Жешува й Перемишля, якому присвоєна почесна відзнака «Місто-рятівник».

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №742/2022

Про присвоєння почесної відзнаки «Місто-рятівник» місту Прага (Чеська Республіка)
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