Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку

Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку.

Глава держави зазначив, що Україна розширює традицію поваги та вдячності саме в День захисників і захисниць, на Покрову. За словами Президента, від початку повномасштабної війни найвище звання Герой України надавали лише воїнам. За цей час ним відзначені 722 військових, із них 445 – посмертно.

«Сьогодні я підписав укази про присвоєння звання Герой України ще чотирьом українцям, на жаль, посмертно: Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку. Це були особливі люди. І вони теж були захисниками – захисниками ідеї України, нашої незалежності», – зауважив Володимир Зеленський.

Народний депутат України різних скликань Андрій Парубій займав активну позицію ще з кінця 1980-х років, а в 1990-му його обрали депутатом Львівської обласної ради. Під час Революції Гідності був одним із лідерів Самооборони Майдану та виконував обов’язки коменданта (організовував функціонування наметового містечка й забезпечення громадського порядку). У 2014 році Андрій Парубій працював секретарем Ради національної безпеки і оборони України, а у 2016–2019 роках – Головою Верховної Ради України. 30 серпня цього року Андрія Парубія вбили у Львові.

Військовий і громадський діяч Геннадій Афанасьєв із перших днів російської окупації Криму брав участь у проукраїнських акціях. У травні 2014 року був заарештований і провів у російському ув’язненні 767 днів, переживши жорстоке ставлення, тортури та психологічний тиск. Після обміну у 2016-му боровся за звільнення українських політичних в’язнів і написав книгу про перебування в російській в’язниці «Піднятися після падіння». З початком повномасштабного вторгнення Росії став до лав ЗСУ. Геннадій Афанасьєв загинув 18 грудня 2022 року в боях за Україну.

Школяр із Краматорська, воротар місцевого ФК «Авангард» Степан Чубенко під час Революції Гідності брав участь у мітингах на підтримку України. Допомагав українським військовим і літнім жителям міста. Відкрито висловлював патріотичні погляди, зняв прапор терористичної «ДНР» на міській площі. Його затримали російські бойовики влітку 2014 року, коли хлопець повертався від друга з Києва додому через тимчасово окупований Донецьк, оскільки не було прямого залізничного сполучення. Терористи кілька днів жорстоко катували Степана й розстріляли 27 липня.

Письменник і громадський діяч Володимир Вакуленко – автор 13 книг, зокрема дитячих, що перекладені кількома мовами. Учасник Революції Гідності, був поранений у Маріїнському парку. У 2015–2016 роках займався волонтерством. У березні 2022-го його рідне село Капитолівка на Харківщині окупували росіяни, які вдерлися в дім письменника та кілька разів забирали Володимира Вакуленка на допити. Через деякий час зв’язок із ним зник. Після звільнення Ізюма могилу Володимира Вакуленка виявили в місці масового поховання.

«Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни – Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії. Шануємо всіх наших Героїв. Пам’ятаємо. І дякуємо кожному, хто своє життя присвячує Україні», – наголосив Президент.