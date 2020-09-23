Володимир Зеленський привітав ЧНУ імені Юрія Федьковича зі 145-річчям: Ми робимо все, щоб наша освіта відчула своє стратегічне значення для України

Перебуваючи з робочою поїздкою на Буковині, Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистому засіданні вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з нагоди святкування 145-річчя університету.

«Велика честь бути сьогодні тут і розділити з вами цю радість знакового свята для всіх: для Чернівців, для Буковини та всієї нашої незалежної України. 145 років тому відбулася подія, що докорінно змінила життя мешканців вашого прекрасного Буковинського краю. Це – урочисте відкриття університету, який тоді отримав назву Університет Франца Йозефа у Чернівцях», – сказав Глава держави під час свого виступу на засіданні вченої ради ЧНУ імені Юрія Федьковича.

Президент процитував слова першого ректора університету, доктора права Костянтина Томащука, який зазначив, що жодна надана державою можливість не сприймається народом з такою вдячністю, як можливість здобути освіту.

«Минуло аж 145 років, і ми знаємо, що нічого не змінилося. Освічені, розумні, талановиті громадяни – це опора для існування України, для існування держави, без якої вона не може бути ні сильною, ні успішною», – наголосив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що Чернівецький національний університет завдяки його прекрасній і магічній архітектурі, яка внесена до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, часто називають Українським Хогвартсом. Тож, за словами Президента, українські освітяни – професори, доценти, аспіранти, лаборанти – є справжніми чарівниками.

«Бо, незважаючи на те, що довгий час освіта не була для держави пріоритетом – і ми повинні цю правду визнавати, – ви робили свою справу, ви творили диво, навчали всіх нас, виховали талановитих випускників, про яких знає не тільки Україна, Європа, а й увесь світ», – зазначив Глава держави.

«Можу запевнити, ми робимо все, щоб наша освіта нарешті відчула своє стратегічне значення для України і для кожного українця», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також зауважив, що в Україні – неймовірні студенти, які завжди виступають рушієм змін та руху держави вперед.

Він побажав Чернівецькому національному університету процвітання та довгих років діяльності.

Крім того, Глава держави запропонував включити ремонт будівлі університету до програми «Велике будівництво» в культурі наступного року.

«Ми готові допомагати. У нас є друга частина нашої програми «Велике будівництво», де ми звертаємо увагу й (передбачаємо. – Ред.) дуже серйозні гроші на архітектурну пам’ять, спадщину нашої країни, на музеї, університети. Тому ви обов’язково будете включені в цю програму», – запевнив Володимир Зеленський.

Ректор університету Роман Петришин подякував Президентові за сприяння у проходженні бюрократичних процедур під час затвердження проекту реконструкції господарського двору вишу. За його словами, проблема вирішилася два з половиною місяці тому, коли Володимир Зеленський також відвідував Буковину з робочим візитом.

Роман Петришин зауважив, що університет був і залишається центром освіти, науки та громадсько-політичного життя Буковини й сусідніх регіонів. У цьому є історична місія закладу.

«Ми, університетська спільнота, ставимо перед собою амбітну ціль – виграти конкуренцію за найкращих абітурієнтів, студентів, викладачів не тільки університетів України, а й європейських», – наголосив ректор.

«Наша стратегічна мета – це якість освітніх послуг. Ми над цим будемо працювати, і ми досягнемо в цьому успіхів, я впевнений», – додав він.

Також Президент України вручив п'ять державних нагород за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди 145-річчя з дня заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.