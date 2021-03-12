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Володимир Зеленський привітав Ліну Костенко з днем народження: Ваші сила й талант не перестають захоплювати та надихати

19 березня 2021 року - 18:27

Президент України Володимир Зеленський надіслав українській поетесі Ліні Костенко привітання з днем народження.

«Ваші сила й талант не перестають захоплювати та надихати», – наголосив Глава держави.

Він зазначив, що творчість Ліни Костенко завжди сповнена любові до рідної землі та людської мудрості й правди, яка часом буває гіркою, але дуже влучною.

«Я вибрала Долю собі сама. І що зі мною не станеться, – у мене жодних претензій нема до Долі – моєї обраниці», – процитував Президент рядки поетеси.

«Щиро бажаю, щоб Ваша доля вела Вас щасливою стежкою життя», – додав він.

Володимир Зеленський також побажав іменинниці міцного здоров’я і невичерпних джерел натхнення та віри.

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