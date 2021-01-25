Володимир Зеленський призначив державні стипендії видатним діячам культури та мистецтва

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 42/2021 «Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва».

Згідно з документом, 33 діячі культури та мистецтва отримуватимуть від держави довічні стипендії, 86 діячам культури та мистецтва призначені стипендії строком на два роки.

З набранням чинності указом особам, зазначеним у статті 1 цього документа, яким стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, надалі виплачується стипендія, передбачена цим указом.