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Володимир Зеленський призначив державні стипендії видатним діячам культури та мистецтва

1 лютого 2021 року - 21:15

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 42/2021 «Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва».

Згідно з документом, 33 діячі культури та мистецтва отримуватимуть від держави довічні стипендії, 86 діячам культури та мистецтва призначені стипендії строком на два роки.

З набранням чинності указом особам, зазначеним у статті 1 цього документа, яким стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, надалі виплачується стипендія, передбачена цим указом.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №42/2021

Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва
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