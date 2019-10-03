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Володимир Зеленський призначив головою Київської облдержадміністрації Олексія Чернишова

28 жовтня 2019 року - 15:01

Володимир Зеленський призначив головою Київської облдержадміністрації Олексія Чернишова

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації Олексія Чернишова. Відповідний указ підписано 28 жовтня.

Під час зустрічі в Офісі Президента Глава держави вручив Олексію Чернишову службове посвідчення, побажав новому очільнику області успіхів та висловив сподівання, що Київщина отримає новий імпульс для розвитку.

Зі свого боку новопризначений голова Київської ОДА подякував Президенту за довіру та можливість працювати в одній команді для досягнення спільної мети – зробити Україну інвестиційно привабливою та заможною.

Довідка. Олексій Чернишов народився 1977 року в м. Харкові. Мешкає та працює в Києві. У 1999-му закінчив Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» за спеціальністю «Економіка підприємства». Також навчався за програмою «Управління проектами» Project Management Institute (Пенсильванія, США). У 2002 році закінчив Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». Бізнесмен та інвестор. Є засновником інвестиційної компанії VI2 Partners, яка займається залученням прямих інвестицій, формуванням та управлінням активами, інвестиційним банкінгом та співпрацює з великими міжнародними фінансовими організаціями. Засновник організації Kyiv Vision Foundation, що спеціалізується на залученні інвестицій у країну та підтримці культурних проектів.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №777/2019

Про призначення О.Чернишова головою Київської обласної державної адміністрації
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