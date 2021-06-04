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Володимир Зеленський призначив гранти Президента України молодим діячам у галузі кінематографії

16 липня 2021 року - 19:30

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження № 518/2021-рп, яким призначив гранти трьом молодим діячам у галузі кінематографії для створення та реалізації творчих проектів.

Як зазначається в документі, грант у розмірі 1 млн 089 тис. грн призначено режисеру Христині Зінчук для виробництва ігрового фільму «Меблі».

Режисеру Домінікії Левчук для виробництва неігрового фільму «Спомин» призначено грант у розмірі 1 млн 525 тис. грн.

Крім того, режисер Олена Рубашевська отримає грант у розмірі 1 млн 284 тис. грн для виробництва неігрового фільму «Лінія життя».

одПов’язані документи

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №518/2021-рп

Про призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проектів
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