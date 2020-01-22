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Володимир Зеленський призначив Максима Козицького головою Львівської ОДА

6 лютого 2020 року - 16:29

Президент України Володимир Зеленський призначив Максима Козицького головою Львівської обласної державної адміністрації та представив його місцевій громаді.

«У нас є ваша людина – львів’янин Максим Козицький… Людина досвідчена, фахова. Ми шукали сильного менеджера – ось він. Я хотів би його привітати», – сказав Глава держави, представляючи нового очільника ОДА під час робочої поїздки на Львівщину.

За словами Президента, Максим Козицький координуватиме всі проблемні питання області у співпраці з нещодавно призначеним віце-прем’єр-міністром – міністром розвитку громад і територій Денисом Шмигалем.

Довідка. Максим Козицький – підприємець. Народився 1981 року у Львові. Навчався у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького за спеціальністю «Лікувальна справа» (магістр медицини). Також закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «Менеджмент організацій» та Львівський національний університет ім. Івана Франка («Спеціаліст з обліку і аудиту»).

Працював лікарем-інтерном з хірургії у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького, потім – лікарем-методистом Львівського обласного центру здоров’я. У 2007-2010 роках – член спостережної ради ТОВ «Укрнафтогазінвест». З 2010 до 2014 року був заступником генерального директора із загальних питань ТОВ «Укрнафтогазінвест». У 2014-2016 роках – заступник генерального директора ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія».

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №43/2020

Про призначення М.Козицького головою Львівської обласної державної адміністрації
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