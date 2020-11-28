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Володимир Зеленський призначив Сергія Гамалія головою Хмельницької облдержадміністрації

3 грудня 2020 року - 15:48

Володимир Зеленський призначив Сергія Гамалія головою Хмельницької облдержадміністрації

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія.

Відповідний указ № 535/2020 Глава держави підписав третього грудня.

Під час зустрічі в Офісі Президента Володимир Зеленський вручив голові Хмельницької ОДА службове посвідчення та побажав показати високий результат на новій посаді.

Довідка. Сергій Гамалій народився 1979 року в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області. У 2001-му закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (правознавство, юрист), а у 2003 році – Подільську державну аграрно-технічну академію (облік і аудит, економіст-бухгалтер).

З 2005 до 2007 року Сергій Гамалій працював юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (м. Варшава). У 2004-2009 роках був помічником депутата Кам’янець-Подільської міської ради на громадських засадах. З 2007-го займався підприємницькою діяльністю.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №535/2020

Про призначення С.Гамалія головою Хмельницької обласної державної адміністрації
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