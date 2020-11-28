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Володимир Зеленський призначив Валентина Резніченка головою Дніпропетровської ОДА

11 грудня 2020 року - 13:52

Володимир Зеленський призначив Валентина Резніченка головою Дніпропетровської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка.

Відповідний указ № 558/2020 Глава держави підписав 10 грудня.

Вручаючи службове посвідчення в Офісі Президента України, Володимир Зеленський побажав Валентину Резніченку успіху в роботі та висловив сподівання, що його досвід і глибоке знання регіону сприятимуть подальшому розвитку та процвітанню Дніпропетровщини.

Іншим указом, № 557/2020, Президент звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка згідно з поданою ним заявою. Глава держави подякував йому за роботу та висловив переконання, що попереду ще багато спільних проектів.

Довідка. Валентин Резніченко народився 1972 року в м. Дніпрі (раніше Дніпропетровськ). У 1994-му закінчив Державну металургійну академію України за напрямом автоматизація технологічних процесів та виробництв, має спеціальність «інженер з автоматизації». У 2018 році – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, здобув ступінь магістра за фахом «державне управління». Кандидат юридичних наук. Трудову діяльність розпочав 1991 року на посаді техніка відділу автоматизованих систем управління Укрдіпромез. Працював на керівних посадах на різних підприємствах. У 2015 році був призначений головою Запорізької обласної державної адміністрації, а з березня 2015-го до липня 2019 року очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №557/2020

Про звільнення О.Бондаренка з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №558/2020

Про призначення В.Резніченка головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації
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