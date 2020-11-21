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Володимир Зеленський призначив Віталія Кіма головою Миколаївської ОДА

25 листопада 2020 року - 20:07

Володимир Зеленський призначив Віталія Кіма головою Миколаївської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма.

Відповідний указ № 517/2020 Глава держави підписав 25 листопада 2020 року.

Президент зустрівся з Віталієм Кімом, вручив йому службове посвідчення та побажав наснаги на посаді очільника Миколаївської облдержадміністрації.

Довідка. Віталій Кім народився 1981 року у Миколаєві. Закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, спеціаліст з економіки. Багато років працював у бізнесі. Очолював низку приватних підприємств.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №517/2020

Про призначення В.Кіма головою Миколаївської обласної державної адміністрації
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