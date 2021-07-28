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Володимир Зеленський про громадян на окупованих територіях: Україна – наш дім, просто зараз тимчасово живемо в різних кімнатах

5 серпня 2021 року - 22:46

Володимир Зеленський про громадян на окупованих територіях: Україна – наш дім, просто зараз тимчасово живемо в різних кімнатах

Україна ніколи не відмовиться від громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і дуже важливо, щоб вони отримували об’єктивну інформацію про ситуацію в нашій країні. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу «Дом».

«Якщо ми хочемо повернути Донбас, я завжди казав, що території дуже важливі, але передусім – (повернути. – Ред.) людей. Тому що людям там важко вистояти проти інформаційних атак та складного життя й залишитися в голові, в душі та в серці українцем. Тому що люди мають виживати, мають годувати дітей», – зазначив Глава держави.

Президент переконаний, що мешканці окупованих територій не повинні погоджуватися та примирятися з ситуацією, у якій вони опинилися. Попри всі труднощі та небезпеку вони не повинні забувати Україну й мають розповідати своїм дітям правду про нашу країну, адже інформаційна перемога сильніша «від будь-яких куль».

«День Незалежності (України. – Ред.) – так, святкувати. Може, негучно, не вивішуючи прапор на балконі, бо можуть прийти та вбити. Не треба – бережіть своє життя. Але дітям треба говорити, хто вони. Хоча в окупованих школах їм тимчасово викладають абсолютну дурницю», – сказав Володимир Зеленський.

А для того щоб жителі тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму мали об’єктивну інформацію про Україну й знали, що на них тут чекають, наша держава запустила телеканал «Дом», який здійснює мовлення російською як на тимчасово окуповані території, так і на підконтрольні. Адже його мовлення також виступає каналом зв’язку для внутрішньо переміщених осіб з їхнім домом, який вони були змушені залишити.

«Це питання не про фінанси – питання про наші цінності. Це – реально наш дім. Наш дім – Україна. І ми мовимо туди й говоримо: ми з вами живемо в одному домі. Зараз тимчасово – у різних кімнатах. Ми всі під одним дахом», – зазначив Президент.

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