Володимир Зеленський: Проблем з коштами у COVID-фонді немає

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що проблем з коштами у Фонді боротьби з коронавірусом та його наслідками немає. Зараз лікарні готують до збільшення кількості хворих з тяжким перебігом COVID-19.

«З грошима проблем немає», – заявив Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки до Житомирської області.

Володимир Зеленський акцентував увагу на зростанні кількості інфікованих коронавірусом та швидкому заповненні лікарень хворими, які потребують госпіталізації.

«Є великі проблеми з кількістю ліжок, маю на увазі швидке заповнення ліжок… Але все ж таки вірю, що це не буде в такому обсязі, як було, наприклад, у більшості країн Європи», – зазначив Президент.

Він зауважив, що наслідки легковажного ставлення людей до епідемії COVID-19 «виправлятиме вся країна».

«Незважаючи на це, ми готуємо багато лікарень через збільшення кількості хворих – тих, яких уже доставляють у лікарні. Збільшуються, переобладнуються лікарні. З технічними засобами, киснем, ШВЛ – там питань немає. Не хочу казати, що на всіх достатньо, але принаймні ми готові», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, для наповнення COVID-фонду кошти перенаправлялися з багатьох інших бюджетних програм. Це робилося для того, щоб мати ресурс для боротьби з епідемією, масштаби якої на початку було складно спрогнозувати. Проте уряд не виключав, що згодом частина цих коштів буде спрямовуватися на інші бюджетні програми. Зокрема, йдеться про важливі інфраструктурні проекти.

«Багато грошей витрачено на дороги, які йдуть до опорних лікарень, приймальних відділень чи до шкіл, і це треба робити. У будь-якому разі це все пов’язано», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що потреба у фінансуванні для боротьби з пандемією існує, але вона контрольована.

«Найголовніше, на що ми витратили, – ми щомісячно з самого початку витрачаємо мільярди з COVID-фонду на підтримку людей: пенсіонерів, людей, які не отримують заробітну плату. Державні підприємства у період (епідемії. – Ред.) COVID-19 також отримують заробітну плату, шахтарі отримують заробітну плату тоді, коли зараз майже все зупинене у світі», – додав Глава держави.