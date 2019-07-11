Володимир Зеленський пропонує відтермінувати штрафи за нерозмитнення автомобілів із єврономерами

Президент України Володимир Зеленський пропонує народним депутатам на позачерговому засіданні 18 липня розглянути законопроект, який передбачає відтермінування на 90 днів штрафів для тих, хто не встигне розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією. Про це під час брифінгу 17 липня заявив заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка.

«Законопроект з’явився у порядку денному Президента нещодавно, під час однієї з регіональних поїздок. До нього звернулося багато людей. Вони фізично не встигають розмитнити автомобілі. Не всі в нашій країні, на жаль, є достатньо заможними, щоб їздити на нових автомобілях. Протягом 90 днів новий парламент та уряд запропонують механізми, яким чином нарешті врегулювати цю проблему», – пояснив заступник керівника Офісу Президента.

Як відомо, штрафні санкції щодо тих, хто не встигне розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією, згідно з чинним законодавством, мають почати діяти з 24 серпня.

«За інформацією наших колег з Мінінфраструктури та МВС, сьогодні в Україні приблизно 600-800 тис. автомобілів, які досі не розмитнені й перебувають на іноземній реєстрації. Проблема існує, і ми не можемо заплющувати на неї очі», – додав Руслан Рябошапка.