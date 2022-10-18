Володимир Зеленський провів нараду щодо безпеки енергопостачання 

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулася стратегічна нарада щодо безпеки на об’єктах енергозабезпечення.

У нараді взяли участь: Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, представники ДСНС, керівники енергетичних підприємств, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Учасники зустрічі обговорили заходи для ліквідації наслідків у разі виведення з ладу енергосистеми України.

Крім того, розглядалися актуальні питання щодо безпеки на критично важливих об’єктах, які забезпечують життєдіяльність міст, селищ і сіл України, а також необхідні кроки для проходження опалювального сезону в умовах постійних обстрілів об’єктів енергозабезпечення військами країни-терориста – Росії.

Було обговорено сценарії можливих наслідків і моделі підтримки населення під час імовірних загроз різного ступеня небезпечності. Учасники погодили необхідні заходи на випадок відсутності електроенергії в населених пунктах.

Окремо зупинилися на питанні співпраці з міжнародними партнерами щодо обладнання для забезпечення всіх населених пунктів, де немає електроенергії.

Президент поставив завдання оперативно створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури міст, селищ і сіл.