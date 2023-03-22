Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Херсонщині та нагородив українських захисників

﻿﻿Під час робочої поїздки в Херсонську область Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду з питань актуальної безпекової ситуації та стану ліквідації наслідків пошкоджень об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Глава держави заслухав доповідь військового командування щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності.

Учасники наради обговорили відбудову пошкодженої інфраструктури в області та стан розмінування деокупованих територій. Окрему увагу приділили відновленню електромереж Херсонщини та забезпеченню ремонтних бригад необхідними матеріалами.

Президент також вручив державні нагороди українським військовослужбовцям, які беруть участь в обороні Херсонської області від ворога. Глава держави відзначив військових орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня та медалями «За військову службу Україні».

«Радий сьогодні бути на Херсонщині. Маю честь привітати вас, подякувати за захист нашої територіальної цілісності, суверенітету нашої держави. Хочу подякувати вам і всім вашим побратимам, які сьогодні з нами і яких, на жаль, немає. Вони в серці, у пам’яті, в історії», – сказав Глава держави.

Військовослужбовці подарували Президенту сувенір – годинник із зображенням Державного герба України та мапи Криму, який виготовлено з частини ствола підбитої ворожої гармати.