Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Одещині

У межах робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко проінформував учасників наради про заходи з оборони регіону.

Також ішлося про шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини. За словами Максима Марченка, через російську агресію в портах області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу.

Учасники зустрічі обговорили питання збору врожаю в області та заходи щодо забезпечення сільськогосподарською технікою.

Також ішлося про соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб, які проживають на Одещині.

На нараді заслухали інформацію стосовно наслідків ракетних ударів російських окупантів по Одеській області. Жертвами обстрілів стали 55 мешканців регіону, зруйновано низку об’єктів інфраструктури.

Крім того, було обговорено питання роботи промислових підприємств області під час російської агресії.

Учасники наради заслухали інформацію командувача Військово-Морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи щодо безпекової ситуації в акваторії Чорного моря та забезпечення підрозділів ВМС.

Глава держави також оглянув житловий будинок, який був пошкоджений 23 квітня внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Тоді жертвами стали вісім осіб, серед яких тримісячне немовля. Володимир Зеленський ознайомився з перебігом відновлювальних робіт.

«Це жахливий, страшний злочин, агресор вбиває й калічить наших людей. Маємо відновити цей будинок, щоб мешканці повернулися до свого житла», – сказав Президент.