Володимир Зеленський провів окремі розмови з президентами Фінляндії, Литви та Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський провів окремі телефонні розмови з Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Глава держави поінформував лідерів про вчорашні зустрічі радників у Женеві – про позиції сторін, перебіг перемовин та основні пріоритети. Україна працює максимально конструктивно. Зараз особливо важливо, щоб кожен крок, який наша країна робить разом із партнерами, був ретельно виваженим, а всі рішення – працездатними й такими, що забезпечать тривалий мир і гарантовану безпеку.

Президент відзначив, що європейські партнери підтримують позиції України та наших людей.

Володимир Зеленський подякував кожному лідеру та кожній країні світу, які допомагають Україні та діють принципово.