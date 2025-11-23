Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда Президента Трампа чує нас – звернення Президента України
Розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда Президента Трампа чує нас – звернення Президента України

23 листопада 2025 року - 21:35

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський провів окремі розмови з президентами Фінляндії, Литви та Європейської ради

24 листопада 2025 року - 13:28

Важливо відстоювати принципи, на яких заснована Європа: кордони не можна змінювати силою і агресор має заплатити за війну – Президент

24 листопада 2025 року - 13:21

Звернення Президента до учасників парламентського саміту міжнародної Кримської платформи

24 листопада 2025 року - 13:04

Спільна заява. Зустріч США – Україна

24 листопада 2025 року - 01:00

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років
Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років

22 листопада 2025 року - 13:33

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський провів окремі розмови з президентами Фінляндії, Литви та Європейської ради

24 листопада 2025 року - 13:28

Володимир Зеленський провів окремі розмови з президентами Фінляндії, Литви та Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський провів окремі телефонні розмови з Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Глава держави поінформував лідерів про вчорашні зустрічі радників у Женеві – про позиції сторін, перебіг перемовин та основні пріоритети. Україна працює максимально конструктивно. Зараз особливо важливо, щоб кожен крок, який наша країна робить разом із партнерами, був ретельно виваженим, а всі рішення – працездатними й такими, що забезпечать тривалий мир і гарантовану безпеку.

Президент відзначив, що європейські партнери підтримують позиції України та наших людей.

Володимир Зеленський подякував кожному лідеру та кожній країні світу, які допомагають Україні та діють принципово.

Версія для друку