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Офіційний візит Президента України до Естонської Республіки
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Володимир Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом

26 листопада 2019 року - 15:20

Володимир Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом

Під час офіційного візиту до Естонії Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністром країни Юрі Ратасом.

Глава Української держави висловив  уряду Естонії подяку за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави та позицію щодо санкцій проти Росії.

Володимир Зеленський відзначив актуальність вивчення провідного досвіду Естонії у сферах діджиталізації, е-урядування та кібербезпеки.

«У вас є чудові фахівці у цифровій сфері. Ми хочемо використати ваш досвід у трансформації нашої країни. Бо у нас є великий проект «Держава у смартфоні», – наголосив Володимир Зеленський.

Також було обговорено модернізацію освітньої програми в Україні та збільшення студентського обміну.

«Ми підтримуємо всі освітні ініціативи. У нас нова команда, новий міністр освіти, хочемо підвищити рівень освіти в Україні», – повідомив Володимир Зеленський.

Під час переговорів також ішлося про важливість збереження позитивної динаміки зростання обсягів двосторонньої торгівлі та необхідність поновлення роботи Спільної міжурядової українсько-естонської комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.

Президент України поінформував естонську сторону про кроки української влади, спрямовані на поліпшення умов ведення бізнесу та можливостей для залучення інвестицій.

«Ми дуже хотіли б, щоб ви розглядали Україну і як геополітичного партнера, і як країну, куди можна вкладати гроші. Ми дуже зацікавлені у розвитку спільних підприємств в Україні», – зазначив Глава держави.

Сторони погодилися, що подолання корупції буде великим поштовхом до подальшої співпраці та процвітання України. Прем’єр-міністр Естонії наголосив, що Україна робить помітні кроки в цьому напрямі.

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Офіційний візит Президента України до Естонської Республіки

26 листопада 2019 року - 12:35
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