Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Готуємо великий санкційний пакет, рішення вже незабаром – звернення Президента України
Готуємо великий санкційний пакет, рішення вже незабаром – звернення Президента України

2 травня 2023 року - 20:05

Переглянути всі відео
ностанні новини

Спільна заява саміту Україна – Північна Європа в м. Гельсінкі

3 травня 2023 року - 18:45

Володимир Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністром Норвегії

3 травня 2023 року - 17:46

У Гельсінкі Президент України провів зустріч зі спікером парламенту Фінляндії

3 травня 2023 року - 17:37

Україна сподівається отримати бойові літаки після успішного наступу на фронті – Президент

3 травня 2023 року - 17:29

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Фінляндії
Офіційний візит Президента України до Фінляндії

3 травня 2023 року - 15:12

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністром Норвегії

3 травня 2023 року - 17:46

Володимир Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністром Норвегії

На полях саміту глав держав та урядів країн Північної Європи й України, що відбувається в Гельсінкі, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Королівства Норвегія Йонасом Гаром Стере.

Основну увагу під час переговорів приділили ситуації на фронті й оборонній підтримці, яку Україна отримує від Норвегії.

«Дякую вашому народу, уряду та парламенту за підтримку наших людей і наших військових, усього українського суспільства», – сказав Президент України.

Володимир Зеленський відзначив рішення про приєднання Норвегії до міжнародної танкової коаліції, а також активну допомогу в посиленні спроможностей протиповітряної оборони України, що допомагає захищати життя українців.

Президент України та Прем’єр-міністр Норвегії докладно обговорили пріоритети реалізації нещодавно презентованої п’ятирічної програми допомоги Україні в розмірі 7,5 млрд євро.

Глава держави також високо оцінив норвезьку підтримку в забезпеченні України природним газом.

«Ви допомогли нам пройти крізь складну зиму. Дякуємо вам за це», – наголосив він.

Окремо обговорили підготовку до участі України у Вільнюському саміті НАТО та його очікувані результати, зокрема важливість надання нашій державі гарантій безпеки до моменту вступу в Альянс.

Сторони розглянули питання реалізації української формули миру, зробивши акцент на необхідності залучення максимально широкого кола учасників до її імплементації та на підготовці до проведення Глобального саміту миру.

ф

Офіційний візит Президента України до Фінляндії

3 травня 2023 року - 15:12
Версія для друку