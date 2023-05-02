Володимир Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністром Норвегії

На полях саміту глав держав та урядів країн Північної Європи й України, що відбувається в Гельсінкі, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Королівства Норвегія Йонасом Гаром Стере.

Основну увагу під час переговорів приділили ситуації на фронті й оборонній підтримці, яку Україна отримує від Норвегії.

«Дякую вашому народу, уряду та парламенту за підтримку наших людей і наших військових, усього українського суспільства», – сказав Президент України.

Володимир Зеленський відзначив рішення про приєднання Норвегії до міжнародної танкової коаліції, а також активну допомогу в посиленні спроможностей протиповітряної оборони України, що допомагає захищати життя українців.

Президент України та Прем’єр-міністр Норвегії докладно обговорили пріоритети реалізації нещодавно презентованої п’ятирічної програми допомоги Україні в розмірі 7,5 млрд євро.

Глава держави також високо оцінив норвезьку підтримку в забезпеченні України природним газом.

«Ви допомогли нам пройти крізь складну зиму. Дякуємо вам за це», – наголосив він.

Окремо обговорили підготовку до участі України у Вільнюському саміті НАТО та його очікувані результати, зокрема важливість надання нашій державі гарантій безпеки до моменту вступу в Альянс.

Сторони розглянули питання реалізації української формули миру, зробивши акцент на необхідності залучення максимально широкого кола учасників до її імплементації та на підготовці до проведення Глобального саміту миру.