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Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Туреччини

7 серпня 2019 року - 21:59

Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Туреччини

Президент України Володимир Зеленський в Анкарі провів переговори з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Президент Туреччини вкотре наголосив на підтримці територіальної цілісності України та невизнанні анексії Криму. Також він висловив співчуття у зв’язку із загибеллю чотирьох українських військових – попри режим припинення вогню.

Президенти сфокусували увагу на розвитку торговельно-економічної співпраці та висловили прагнення щодо якнайшвидшого завершення перемовин стосовно Угоди про зону вільної торгівлі. Обговорення питань збільшення товарообігу продовжать на восьмій Стратегічній раді високого рівня, яка відбудеться цього року.

Під час зустрічі також ішлося про розвиток туризму та інвестиції. Володимир Зеленський запросив представників Туреччини відвідати форум щодо відновлення Донбасу, який відбудеться восени в Маріуполі, та вкладати в інфраструктурні проекти в Україні.

Крім того, глави держав обговорили питання Мінських перемовин і війни на Донбасі.

Також ішлося про захист прав кримських татар у Криму.

«У Росії та окупованому Криму незаконно утримується понад 100 в’язнів. Просимо, щоб Туреччина й надалі піднімала питання щодо їхнього звільнення. В інтересах усіх країн Причорномор’я також важливо добиватися звільнення українських моряків», – наголосив Глава держави.

Президент Володимир Зеленський також зауважив, що Україна покращуватиме бізнес-клімат і гарантуватиме турецьким інвесторам та підприємцям захист.

Після завершення двосторонніх перемовин у присутності глав держав було підписано протокол про домовленості щодо використання й вивчення космосу між Національним космічним агентством України та Національним космічним агентством Турецької Республіки.

Документ підписали посол України в Туреччині Андрій Сибіга та голова Національного космічного агентства Туреччини Сердар Гусейн Йилдирим.

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