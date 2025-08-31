Президент:

Єдиний, хто хоче війни, – це Росія, тому будемо тиснути й надалі – звернення Президента
31 серпня 2025 року - 20:36

ностанні новини

Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Міжнародного олімпійського комітету

1 вересня 2025 року - 20:26

Команда Мінцифри презентувала Президенту нові проєкти у сфері цифрових послуг, зокрема перший у світі ШІ-помічник, який надає державні послуги

1 вересня 2025 року - 16:01

Президент в одній зі шкіл на Київщині привітав учнів із початком нового навчального року

1 вересня 2025 року - 12:15

З нагоди початку навчального року Олена Зеленська взяла участь у спільному уроці всіх Шкіл Супергероїв

1 вересня 2025 року - 09:15

фФотогалерея
Президент в одній зі шкіл на Київщині привітав учнів із початком навчального року
1 вересня 2025 року - 12:17

1 вересня 2025 року - 20:26

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі.

Глава держави привітав Кірсті Ковентрі з обранням на посаду, побажав успіху та подякував МОК за підтримку України й українських спортсменів і спортсменок.

Володимир Зеленський зауважив, що Росія продовжує свою агресію та не робить жодних кроків до миру. Зараз у світі немає більшого руйнівника спортивної інфраструктури й навіть самих принципів олімпізму, ніж російська держава. Президент наголосив, що за час повномасштабної війни внаслідок російських ударів загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів, були зруйновані сотні спортивних об’єктів.

Зокрема, обговорили підготовку до зимової Олімпіади-2026 в Італії. Глава держави зауважив, що Україна, а також інші країни, які захищають життя, однаково розраховують, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади 2024 року в Парижі і щодо агресивної Росії, і щодо її спільниці Білорусі. Кожну спортивну подію, до якої дотягується РФ, вона завжди намагається викрутити на користь своїй державній пропаганді – пропаганді ненависті та війни. Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова надати всю інформацію.

Президент запросив Кірсті Ковентрі приїхати в Україну з візитом.

