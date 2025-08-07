Володимир Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави поінформував про розмову з Президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами та наявні дипломатичні можливості. Володимир Зеленський наголосив: важливо, що вся вільна Європа разом з Україною на шляху до реального й чесного закінчення війни.

Президент подякував Урсулі фон дер Ляєн за чітке бачення того, що об’єднана Європа має брати участь в усіх процесах, які стосуються України. Адже Україна вже перебуває в процесі перемовин щодо вступу у Євросоюз і буде членом ЄС. Європейський Союз також матиме велике значення для реконструкції нашої країни після війни. Це буде один із найбільших економічних проєктів для всієї Європи за десятиліття.

Президенти окремо приділили увагу євроінтеграційному шляху України та пошуку рішення для відкриття першого переговорного кластера.