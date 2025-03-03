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Володимир Зеленський провів спільну телефонну розмову з президентами Литви та Латвії і Прем’єр-міністром Естонії

3 березня 2025 року - 20:34

Володимир Зеленський провів спільну телефонну розмову з президентами Литви та Латвії і Прем’єр-міністром Естонії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом і Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

Глава держави поінформував про результати вчорашнього саміту в Лондоні. Зокрема, на ньому йшлося про підготовку плану кроків на найближчий час, які наблизять до реальних гарантій безпеки. Важливо, щоб на шляху до встановлення справедливого, міцного миру Україна, Європа та США працювали разом.

За словами Володимира Зеленського, є конкретні ініціативи, на основі яких базуватимуться всі наступні дії, щоб закінчити війну якнайшвидше та забезпечити надійний і тривалий мир.

Лідери засвідчили свою відданість підходу щодо спільного європейського бачення та скоординованих кроків для того, щоб повернути безпеку для всіх наших людей, а також повідомили про готовність продовжувати військову допомогу Україні та підготовку нових оборонних пакетів.

Президент подякував за підтримку України та всіх українців.

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