Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським пастором Франкліном Гремом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Євангельської асоціації Біллі Грема та організації «Сумка самаритянина» (Samaritan’s Purse) Франкліном Гремом.

Глава держави подякував Франкліну Грему за підтримку України та українського народу, гуманітарну допомогу, важливі настанови й молитви.

Президент розповів про успішний перший крок до справедливого й тривалого миру – зустріч делегацій України та США у Джидді. Володимир Зеленський наголосив, що наша держава прагне миру більше за всіх, саме тому Україна сприймає пропозицію Сполучених Штатів щодо безумовної 30-денної тиші. Наступним кроком, який також сприятиме порятунку людей, Глава держави назвав звільнення військових та цивільних полонених і повернення депортованих дітей.

За словами Президента, зараз Росія шукає причини, щоб затягнути процес і не закінчувати війну. Але тиск і єдність партнерів можуть це змінити.

Україна цінує голос Франкліна Грема та розраховує на підтримку.