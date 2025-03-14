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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським пастором Франкліном Гремом

14 березня 2025 року - 21:46

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським пастором Франкліном Гремом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Євангельської асоціації Біллі Грема та організації «Сумка самаритянина» (Samaritan’s Purse) Франкліном Гремом.

Глава держави подякував Франкліну Грему за підтримку України та українського народу, гуманітарну допомогу, важливі настанови й молитви.

Президент розповів про успішний перший крок до справедливого й тривалого миру – зустріч делегацій України та США у Джидді. Володимир Зеленський наголосив, що наша держава прагне миру більше за всіх, саме тому Україна сприймає пропозицію Сполучених Штатів щодо безумовної 30-денної тиші. Наступним кроком, який також сприятиме порятунку людей, Глава держави назвав звільнення військових та цивільних полонених і повернення депортованих дітей.

За словами Президента, зараз Росія шукає причини, щоб затягнути процес і не закінчувати війну. Але тиск і єдність партнерів можуть це змінити.

Україна цінує голос Франкліна Грема та розраховує на підтримку.

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