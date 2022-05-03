Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Анджеєм Дудою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Глава Української держави привітав лідера Польщі та весь братній польський народ із 231-ю річницею Конституції 3 травня, яка відзначається сьогодні.

«Демократичні цінності й традиції, прагнення до справедливості об'єднують наші держави й народи. Сьогодні ми відчуваємо сильну лідерську підтримку Польщі в самовідданій боротьбі українського народу на захист європейських цінностей. Цінуємо це!» – наголосив Президент України.

Володимир Зеленський поінформував Президента Польщі про перебіг опору агресору на фронті, про трагічну ситуацію в Маріуполі.

Співрозмовники обговорили подальшу оборонну допомогу Україні. Глава Української держави особливо відзначив вагомий внесок Польщі в цьому напрямі.

Окрему увагу лідери приділили подальшому санкційному тиску на Росію, що має посилюватися й розширюватися.

«Росія вже розпочала енергетичну війну проти Польщі та всієї Європи. Держави ЄС мають позбавитися енергетичної залежності від РФ», – акцентував Президент України.

Володимир Зеленський поінформував польського колегу про початок роботи з повоєнної відбудови України. У цьому зв’язку він подякував Польщі за ініціативу провести спільно з урядом Швеції та керівництвом Єврокомісії Міжнародну донорську конференцію високого рівня для України, у якій візьме особисту участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава Української держави відзначив ключову роль Польщі в підтримці руху України до членства в ЄС і висловив переконання в оперативному ухваленні Брюсселем усіх необхідних рішень.

Під час розмови лідери торкнулися питання всебічної допомоги, що її уряд і народ Республіки Польща надають мільйонам українців, які знайшли тимчасовий прихисток від агресії на території сусідньої країни. Володимир Зеленський окремо подякував за підтримку особисто Анджею Дуді та його дружині Агаті.

Глава держави також запросив Президента Польщі виступити у Верховній Раді України.