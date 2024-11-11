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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Анджеєм Дудою

11 листопада 2024 року - 20:35

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Глава Української держави привітав Анджея Дуду з Днем незалежності Польщі та побажав миру й добробуту польському народові.

Володимир Зеленський подякував Польщі за незмінну підтримку України з перших днів повномасштабної російської агресії.

Президент України наголосив на важливості реалізації Плану перемоги як шляху до забезпечення справедливого й тривалого миру.

Окрему увагу приділили реалізації пунктів Формули миру, а також двосторонній співпраці в гуманітарній сфері.

Володимир Зеленський запросив Анджея Дуду відвідати Україну з візитом.

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