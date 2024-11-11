Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Анджеєм Дудою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Глава Української держави привітав Анджея Дуду з Днем незалежності Польщі та побажав миру й добробуту польському народові.
Володимир Зеленський подякував Польщі за незмінну підтримку України з перших днів повномасштабної російської агресії.
Президент України наголосив на важливості реалізації Плану перемоги як шляху до забезпечення справедливого й тривалого миру.
Окрему увагу приділили реалізації пунктів Формули миру, а також двосторонній співпраці в гуманітарній сфері.
Володимир Зеленський запросив Анджея Дуду відвідати Україну з візитом.