Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Анджеєм Дудою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Глава Української держави привітав Анджея Дуду з Днем незалежності Польщі та побажав миру й добробуту польському народові.

Володимир Зеленський подякував Польщі за незмінну підтримку України з перших днів повномасштабної російської агресії.

Президент України наголосив на важливості реалізації Плану перемоги як шляху до забезпечення справедливого й тривалого миру.

Окрему увагу приділили реалізації пунктів Формули миру, а також двосторонній співпраці в гуманітарній сфері.

Володимир Зеленський запросив Анджея Дуду відвідати Україну з візитом.