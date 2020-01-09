Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Борисом Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Глава держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю британських громадян під час катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» в Ірані.

«Вчора був без перебільшення трагічний день в історії наших держав. Прийміть мої глибокі співчуття й слова підтримки для рідних і близьких британських громадян, які загинули внаслідок катастрофи. Дякую за вашу солідарність і співпереживання», – сказав Володимир Зеленський.

Президент підтвердив готовність України повною мірою долучитися до діяльності спеціальної спільної слідчої групи в Ірані.

«У наших контактах з іранською стороною ми чітко наполягаємо на проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події», – зауважив Глава держави.

Президент України запросив Велику Британію долучитися до розслідування. Борис Джонсон підтримав цю ідею та наголосив, що найкращі британські фахівці мають бути залучені до з’ясування всіх обставин трагедії.

Володимир Зеленський і Борис Джонсон також домовилися пришвидшити підготовку нової Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та партнерство між Україною та Великою Британією в контексті очікуваного виходу цієї країни з ЄС.

«Нова угода між Україною та Великою Британією розширить нашу економічну співпрацю та закріпить стратегічний характер партнерства», – наголосив Президент.

Також співрозмовники порушили питання щодо спрощення візового режиму з Великою Британією для громадян України.

Володимир Зеленський подякував за незмінну підтримку з боку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності України та поінформував про прогрес у реалізації домовленостей, досягнутих під час саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року. Президент також ознайомив Прем’єр-міністра Великої Британії з ситуацією на Донбасі.

Зі свого боку Борис Джонсон підтвердив потужну підтримку України та партнерство Великої Британії у сфері безпеки й запросив Володимира Зеленського відвідати Лондон з метою подальшої інтенсифікації та поглиблення двосторонньої співпраці.