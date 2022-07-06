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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Борисом Джонсоном

7 липня 2022 року - 17:17

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Борисом Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

У зв’язку з оголошенням Борисом Джонсоном про складення повноважень очільника Консервативної партії Президент України висловив Прем’єр-міністру щиру подяку за рішучу та безкомпромісну підтримку нашої держави з перших днів повномасштабної російської агресії, а також за лідерство у відстоюванні інтересів України на міжнародній арені.

«Усі ми із сумом сприйняли цю новину. Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує. Весь мій Офіс та всі українці вдячні вам за допомогу. Ми не сумніваємося, що підтримка Великої Британії збережеться, але ваше особисте лідерство й харизма робили її особливою», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави також поінформував співрозмовника про розвиток ситуації на фронті.

Було обговорено поточний стан і перспективи українсько-британської співпраці. Окрему увагу сторони приділили питанням оборонної взаємодії та політичної підтримки України. Іншою ключовою темою перемовин було розблокування експорту збіжжя з українських портів.

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