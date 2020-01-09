Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Державним секретарем США Майком Помпео.

Глава Української держави поінформував співрозмовника про перебіг розслідування катастрофи українського літака в Тегерані.

Майк Помпео висловив співчуття від американського народу у зв’язку з трагедією, підтримку та готовність сприяти у проведенні неупередженого розслідування.

«Вдячні за цінну підтримку США у розслідуванні причин катастрофи. Я зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США Крістіною Квін та отримав важливу інформацію, яка може допомогти у розслідуванні», – сказав Володимир Зеленський.

Було також обговорено поточний розвиток ситуації на Близькому Сході та перспективи її нормалізації.

Співрозмовники узгодили подальший графік двосторонніх контактів між Україною та США на найвищому рівні, насамперед візит Майка Помпео до України наприкінці січня, який було перенесено з 3 січня.