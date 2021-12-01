Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джастіном Трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у 30-ту річницю визнання Канадою незалежності України.

Глава Української держави відзначив, що наш народ постійно відчував і відчуває щиру підтримку з боку дружньої Канади.

«Це особливо важливо й помітно протягом останніх восьми років, коли Канада рішуче виступає проти агресії з боку РФ», – наголосив Володимир Зеленський і подякував Джастіну Трюдо за послідовну й тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

«Всі ці 30 років Канада була й залишається для нас одним з провідних партнерів і союзників», – заявив Президент, окремо відзначивши роль канадців українського походження у становленні дружніх відносин між двома державами.

Володимир Зеленський докладно поінформував Прем’єр-міністра Канади про ситуацію на кордонах нашої держави та відзначив важливість того, що саме в цей час із візитом у Києві перебуває начальник Штабу оборони Збройних сил Канади.

Лідери були одностайні в оцінках безпекових загроз в Україні та навколо неї, зокрема пов’язаних із ризиком дестабілізації суспільно-політичної ситуації. Було наголошено на важливості скоординованої реакції на підтримку України з боку міжнародної демократичної спільноти. У цьому зв’язку сторони погодилися з необхідністю напрацювання механізмів посилення економічного, політичного та санкційного тиску на Росію у разі ескалації агресії проти нашої держави.

Президент і Прем’єр-міністр обговорили шляхи подальшого залучення Канади до діяльності Кримської платформи.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо перспектив лібералізації візового режиму для громадян України, необхідності розширення Угоди про вільну торгівлю та важливості подальшої тісної координації в питанні притягнення до відповідальності винних у збитті літака рейсу PS752.

Володимир Зеленський окремо висловив подяку Джастіну Трюдо за нещодавню заяву у зв’язку з роковинами Голодомору.