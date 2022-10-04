Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джозефом Байденом

Президент України Володимир Зеленський провів чергову предметну й конструктивну телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.

Глава Української держави подякував за потужну підтримку України, яку послідовно демонструє уряд США.

Володимир Зеленський окремо відзначив останні два пакети – 1,1 млрд дол. безпекової допомоги та майже 12,4 млрд дол. – на підтримку нашої держави.

Він високо оцінив принципову й непохитну позицію Сполучених Штатів щодо невизнання псевдореферендумів, проведених Росією на тимчасово окупованих територіях України.

«Вони є нікчемними та не змінюють реальності. Територіальну цілісність України буде відновлено», – заявив Володимир Зеленський.

Президент України також наголосив на необхідності жорсткої колективної реакції всього цивілізованого світу на спробу Росії анексувати територію України. У цьому контексті лідери обговорили координацію зусиль в ООН та на інших ключових міжнародних майданчиках.

Глава Української держави поінформував про перебіг операції зі звільнення українських територій і зазначив, що успіхи сил оборони обумовлені хоробрістю українських воїнів та зброєю, наданою Сполученими Штатами.

Було окремо відзначено важливість реалізації зернової ініціативи, що сприяє підтримці продовольчої безпеки в усьому світі, а також наголошено на необхідності її подальшого виконання.

Президенти позитивно відзначили звільнення американських громадян, які перебували в російському полоні.

Лідери високо оцінили ефективну роботу наявних двосторонніх форматів взаємодії, зокрема дипломатичних команд.