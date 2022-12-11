Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джозефом Байденом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.

Глава держави висловив подяку американському колезі за черговий пакет оборонної допомоги, анонсований минулої п’ятниці, а також за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, лідерство в консолідації міжнародних зусиль у протидії російській агресії.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне досягти миру, та відзначив важливість консолідації міжнародних зусиль для досягнення цієї мети. Саме задля цього під час саміту G20 Президент України представив формулу миру, яка передбачає десять критично важливих кроків, реалізація яких дасть змогу припинити війну.

Президент України окреслив бачення української сторони щодо подальшої роботи в цьому важливому напрямі та виступив з ініціативою скликання Глобального саміту миру.

Володимир Зеленський висловив подяку за безпрецедентну оборонну та фінансову допомогу, яку США надають Україні. Вона не лише сприяє досягненню успіху на полі бою, а й підтримує стабільність української економіки.

Глава держави поінформував про наслідки російського ракетного терору, у результаті якого знищено близько 50% української енергетичної інфраструктури.

У цьому контексті Президент відзначив допомогу, яку надають Сполучені Штати для відновлення енергосистеми України. Володимир Зеленський висловив сподівання на поглиблення співпраці в цій сфері.

Глава держави також наголосив на важливості формування ефективної протиповітряної оборони. Володимир Зеленський закликав Президента Джозефа Байдена зробити все можливе, щоб допомогти захистити мирне населення України та її критичну інфраструктуру. Це особливо важливо саме зараз, коли в Україні розпочався зимовий період.

Володимир Зеленський подякував лідеру США за підтвердження готовності підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, а також за чітку та послідовну відданість Сполучених Штатів принципам суверенітету й територіальної цілісності нашої держави в міжнародно визнаних кордонах.