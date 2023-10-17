Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час тривалого спілкування лідери предметно обговорили низку двосторонніх питань.

Глава Української держави подякував Еммануелю Макрону за всебічну підтримку України з боку Франції, зокрема за нещодавній пакет оборонної допомоги.

«Важливо, що всі наші домовленості щодо посилення оборонної підтримки з боку Франції виконуються. Дуже ціную це», – наголосив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили ситуацію на полі бою та найнагальніші потреби українських захисників, насамперед щодо посилення протиповітряної оборони, стосовно далекобійної зброї та збільшення морських спроможностей України. Також відбувся обмін думками щодо функціонування «зернового коридору» та шляхів посилення його захисту.

У контексті обговорення співпраці України з ЄС Володимир Зеленський і Еммануель Макрон торкнулися питань подальшої макрофінансової підтримки нашої країни, зокрема з використанням нового фінансового інструменту Ukraine Facility. Глава Української держави відзначив важливість ухвалення рішення про започаткування переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Окрему увагу було приділено подальшим крокам із реалізації Української формули миру. Володимир Зеленський поінформував про підготовку наступної зустрічі на рівні радників із національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів держав.

Президенти України та Франції також обмінялися думками щодо розвитку ситуації на Близькому Сході. Лідери наголосили на важливості захисту мирного населення та неприпустимості ескалації безпекової ситуації в регіоні.