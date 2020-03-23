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Звернення Президента України щодо забезпечення засобами, необхідними для боротьби з поширенням коронавірусу
Звернення Президента України щодо забезпечення засобами, необхідними для боротьби з поширенням коронавірусу

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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним президентом Швейцарії

25 березня 2020 року - 18:48

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним президентом Швейцарії Симонеттою Зоммаругою.

Сторони наголосили на важливості міжнародної координації зусиль щодо боротьби з коронавірусом та запобігання негативним наслідкам його поширення. Особливо відзначено необхідність надання соціальної допомоги населенню та підтримки національних економік.

Володимир Зеленський високо оцінив вжиті швейцарською стороною кроки для забезпечення можливостей евакуації громадян України та Швейцарії, які побажали повернутися додому.

Президент України висловив особисту подяку Федеральному президенту Швейцарії за опрацювання підготовки гуманітарного вантажу для потреб лікарень на сході України, яка відбувається в умовах вкрай складної епідемічної ситуації у Швейцарії.

Сторони також обговорили можливості підтримки ініціативи українських та швейцарських компаній щодо швидкого налагодження в Україні виробництва апаратів штучної вентиляції легень.

Володимир Зеленський привітав і підтримав ініціативу з проведення 5-ї ювілейної Міжнародної конференції щодо реформ в Україні у 2021 році у Швейцарській Конфедерації.

Було також висловлено сподівання на проведення державного візиту Федерального президента Швейцарії в Україну після стабілізації епідемічної ситуації у світі.

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