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Звернення Президента України Володимира Зеленського до громадян: Відрізняйте чутки й фейки від реального стану речей
Звернення Президента України Володимира Зеленського до громадян: Відрізняйте чутки й фейки від реального стану речей

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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО

10 лютого 2022 року - 19:12

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Співрозмовники обмінялися актуальною інформацією про дипломатичні заходи, яких Україна та Альянс вживають у відповідь на загрози з боку Росії.

Глава держави подякував за консолідовану позицію країн – членів НАТО щодо необхідності негайної деескалації ситуації з боку РФ.

Він високо оцінив незмінну відданість Альянсу політиці «відкритих дверей», а також принципову підтримку права всіх країн вільно обирати безпекові союзи та визначати свій зовнішньополітичний курс.

Крім того, Президент і Генеральний секретар обговорили модальності участі України в Мадридському саміті НАТО у червні поточного року та його очікувані результати.

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