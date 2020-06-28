Володимир Зеленський провів телефонну розмову з керівництвом ЄБРР

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з виконувачем обов'язків президента Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Юргеном Рігтерінком та віце-президентом ЄБРР Аланом Пію.

Юрген Рігтерінк привітав важливі реформи в Україні, відзначивши, зокрема, боротьбу з корупцією, ухвалення законів про концесію, про ринок землі, про приватизацію, банківського закону, а також призначення нового голови Національного банку України. Також він відзначив успішне розміщення Україною євробондів, підписання нової кредитної угоди з Європейським Союзом і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Володимир Зеленський зауважив, що минулого року портфель проектів ЄБРР в Україні склав 1,1 млрд євро. Глава держави висловив сподівання на ще динамічніше нарощування співпраці в поточному році.

За його словами, світова пандемія COVID-19 ще більш гостро ставить питання фінансування та підтримки ліквідності компаній державного й приватного сектору. Крім того, є необхідність і надалі інвестувати в розбудову інфраструктури в Україні.

Глава держави подякував ЄБРР за постійну підтримку.

В. о. президента ЄБРР наголосив, що Банк готовий надавати нашій країні ще більше підтримки в часи кризи, і за цей рік інвестував в Україну понад 300 млн євро.

Юрген Рігтерінк відзначив реформи корпоративного управління державними підприємствами та банками в Україні й забезпечення прозорості процедур призначення членів наглядових рад.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна послідовно підтримує співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема з МВФ та Світовим банком. Уряд працює над виконанням умов для отримання другого траншу кредиту МВФ та ЄС.

Також Президент повідомив, що Україна успішно повернулася на зовнішній ринок капіталу – Міністерство фінансів залучило 2 млрд доларів, що демонструє довіру інвесторів до нашої країни.

Глава держави запевнив співрозмовників у тому, що зі зміною голови Національного банку України, яким нещодавно був призначений Кирило Шевченко, політика НБУ залишиться такою ж ефективною.

«Я хочу вас запевнити в тому, що НБУ залишиться й надалі незалежною інституцією та проводитиме зважену монетарну політику», – сказав Президент.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що ЄБРР продовжить співпрацю з Україною щодо фінансування інфраструктурних проектів.

«Насамперед маю на увазі розбудову доріг, залізничної інфраструктури та річкового транспорту. Міністерство інфраструктури та Укравтодор працюють над тим, щоб уже до кінця року підписати угоду на 450 мільйонів євро, що дозволить наступного року приступити до реконструкції доріг», – зазначив Глава держави.

Також Володимир Зеленський розповів про підготовку до приватизації великих державних компаній і запросив ЄБРР долучитися до цього процесу. Він повідомив, що перший аукціон з приватизації готелю «Дніпро», що раніше належав ДУС, відбувся прозоро та успішно, і державі вдалося отримати рекордну ціну в понад 1,1 млрд грн.

«Ми будемо активно рухатися в цьому напрямку й розраховуємо також на підтримку Банку», – зауважив Глава держави.

Він наголосив, що попри пандемію коронавірусу, подолання якої стало суттєвим викликом для України, українська влада й надалі впроваджує зміни задля швидкого повернення до економічного зростання.

«Ми дійсно хочемо змін заради українців, радий що це видно й на відстані», – наголосив Президент України.