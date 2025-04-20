Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Кіром Стармером

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Глава держави від імені всього українського народу подякував Кіру Стармеру за співчуття у зв'язку із загибеллю людей унаслідок нещодавніх російських ракетних обстрілів.

Одна з основних тем розмови – підготовка до зустрічі команд України, Великої Британії, Франції, Німеччини та Сполучених Штатів Америки в Лондоні в середу. Президент зазначив, що Україна й надалі готова рухатися максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру.

Першим кроком до миру має стати безумовне припинення вогню. За словами Володимира Зеленського, цей Великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни. Глава держави поінформував про ситуацію на фронті цими вихідними, зокрема про застосування важкого озброєння та FPV з боку Росії.

Крім того, лідери обговорили спільну роботу у європейських безпекових форматах.