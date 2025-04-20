Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Привітання Президента України з Великоднем
Привітання Президента України з Великоднем

20 квітня 2025 року - 09:01

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Кіром Стармером

21 квітня 2025 року - 21:20

Привітання Президента України з Великоднем

20 квітня 2025 року - 09:01

У кожному регіоні України запрацюють центри підготовки громадян до національного спротиву

18 квітня 2025 року - 14:09

У Парижі відбулися зустрічі делегацій України та США, а також представників країн – учасниць коаліції охочих

17 квітня 2025 року - 22:29

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент вручив державні нагороди працівникам і працівницями енергетичної галузі
Президент вручив державні нагороди працівникам і працівницями енергетичної галузі

17 квітня 2025 року - 15:58

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Кіром Стармером

21 квітня 2025 року - 21:20

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Кіром Стармером

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Глава держави від імені всього українського народу подякував Кіру Стармеру за співчуття у зв'язку із загибеллю людей унаслідок нещодавніх російських ракетних обстрілів.

Одна з основних тем розмови – підготовка до зустрічі команд України, Великої Британії, Франції, Німеччини та Сполучених Штатів Америки в Лондоні в середу. Президент зазначив, що Україна й надалі готова рухатися максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру.

Першим кроком до миру має стати безумовне припинення вогню. За словами Володимира Зеленського, цей Великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни. Глава держави поінформував про ситуацію на фронті цими вихідними, зокрема про застосування важкого озброєння та FPV з боку Росії.

Крім того, лідери обговорили спільну роботу у європейських безпекових форматах.

Версія для друку