Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ліз Трасс

Президент України Володимир Зеленський провів чергову телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс.

Глава держави подякував за потужну підтримку України, яку послідовно демонструє уряд Сполученого Королівства. Президент відзначив потужну промову Ліз Трасс на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, у якій ішлося про важливість підтримки нашої держави до перемоги.

Він подякував за принципову позицію британської сторони щодо невизнання псевдореферендумів, проведених Росією на тимчасово окупованих територіях України. Глава держави наголосив, що Велика Британія стала першою країною демократичного світу, яка запровадила санкції проти фізичних і юридичних осіб, котрі були залучені до організації ганебних «референдумів».

«Вони є нікчемними та не змінюють реальності. Територіальну цілісність України буде відновлено. Визнання Росією цих фейкових референдумів та чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим Президентом Росії немає про що говорити», – констатував Володимир Зеленський.

Президент висловив подяку за оборонну підтримку нашої держави на тлі повномасштабної російської агресії, а також за суттєву макрофінансову допомогу, зокрема ту, що запланована на 2023 рік.

Ліз Трасс відзначила зусилля керівництва України зі звільнення громадян Великої Британії, які перебували в російському полоні, та висловила подяку за їх повернення.

Лідери обговорили підготовку двосторонніх заходів на найближчу перспективу.

Володимир Зеленський подякував Ліз Трасс за зустріч із першою леді та Прем’єр-міністром України у Нью-Йорку, на полях Генеральної Асамблеї ООН і зазначив, що це є свідченням потужної підтримки нашої держави з боку Великої Британії.