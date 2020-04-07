Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Італії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте.

Глава держави висловив щиру солідарність України з італійським народом, який зараз проходить через складні випробування у зв’язку з пандемією коронавірусу.

«В Україні щиро вболівають за італійський народ. У цей складний момент Україна з вами. Справді вірю, що вже скоро Італія пройде цю кризу», – зазначив Володимир Зеленський.

Джузеппе Конте подякував за надану Україною гуманітарну допомогу Італії, що включала направлення бригади лікарів та засобів дезінфекції. Співрозмовники обговорили практичні аспекти перебування українських лікарів в італійському регіоні Марке.

«Радий, що наші медики рятують життя італійців, працюючи пліч-о-пліч з італійськими колегами. Сподіваюся, це допоможе Італії наблизити перемогу над пандемією», – сказав Президент України.

Володимир Зеленський висловив переконання, що об’єднані зусилля українських та італійських лікарів у боротьбі з пандемією стануть успішним прикладом двосторонньої співпраці та подолання спільних викликів. Він наголосив, що досвід, який здобувають українські медики в Італії у лікуванні хвороби COVID-19, є дуже цінним для України, яка також зіткнулася зі спалахом коронавірусу.