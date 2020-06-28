Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Республіки Хорватія

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

«Хочу привітати вас із переконливою перемогою на парламентських виборах до Хорватського сабору», – сказав Глава держави й побажав співрозмовнику швидкого завершення коаліційних перемовин і формування нового уряду.

Володимир Зеленський та Андрей Пленкович обговорили заходи, що вживаються в Україні та Хорватії для мінімізації впливу пандемії коронавірусу на громадян насамперед з огляду на пік туристичного сезону.

Президент України висловив підтримку громадянам Хорватії, які постраждали внаслідок поширення пандемії коронавірусу, та побажав швидкого одужання всім, хто хворіє.

Володимир Зеленський закликав Прем’єр-міністра Хорватії об’єднати зусилля для належної координації та завчасного інформування щодо можливих змін у порядку перетину кордону нашими громадянами. Зокрема, йшлося про нещодавні зміни, через які українські туристи мають проходити 14-денну обсервацію чи здавати ПЛР-тест за два дні до прибуття в Хорватію.

«Вдячний за розуміння необхідності переглянути умови для українських туристів, запроваджені у зв’язку з COVID-19. Хорватія стала одним з туристичних «магнітів» для наших громадян», – зауважив Президент України.

Також Володимир Зеленський привітав Хорватію із завершенням першого головування в Раді Європейського Союзу. Зокрема, він відзначив проведення під час Хорватського головування відеозустрічі Східного партнерства.

«Вірю, що черговий саміт Україна – ЄС відкриє нову сторінку в нашій співпраці. Зокрема, розраховуємо, що Хорватія продовжуватиме підтримку євроінтеграційних прагнень України», – сказав Президент.

Прем’єр-міністр Хорватії наголосив на твердій підтримці євроінтеграційних прагнень України та просування нашої держави на шляху реформ.

Володимир Зеленський також розповів співрозмовнику про безпекову ситуацію на Донбасі та реалізацію домовленостей, досягнутих на саміті «Нормандської четвірки» в Парижі у грудні 2019 року.

Андрей Пленкович висловив співчуття у зв’язку із загибеллю українських військових на Донбасі.

Глава Української держави подякував хорватській стороні за традиційну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський та Андрей Пленкович також обговорили заходи політичного діалогу на найближчу перспективу та погодилися з важливістю збереження позитивної динаміки двосторонньої торговельно-економічної співпраці.

«Дуже важливо забезпечити регулярну роботу Спільної українсько-хорватської комісії з питань економічного співробітництва», – зазначив Глава держави. Сторони погодилися провести її друге засідання в Києві.

Андрей Пленкович наголосив, що буде радий відвідати Київ на запрошення Президента України, та запросив Володимира Зеленського здійснити візит до Хорватії.